Copa do Nordeste 2025: datas, times, onde assistir e regulamento

A Copa do Nordeste 2025, carinhosamente apelidada de “Lampions League”, é um dos torneios mais queridos do futebol brasileiro. Com clubes de grande tradição, a competição se inicia neste sábado (4) pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Serão oito confrontos de mata-mata, em jogo único, para iniciar a definição dos últimos quatro classificados para a fase de grupos do torneio.

Eles se somarão aos 12 clubes já garantidos no torneio – incluindo gigantes do Nordeste, como Bahia, Fortaleza, Vitória, Ceará, Sport e Náutico. O Fortaleza é o atual campeão.

Jogos da pré-Copa do Nordeste 2025 – todos no sábado (4/1)

– CSA x Barcelona de Ilhéus – 16h – Estádio Rei Pelé (Maceió-AL)

– Santa Cruz x Treze – 16h – Estádio do Arruda (Recife-PE)

– Juazeirense x Fluminense-PI – 16h – Estádio Adauto Moraes (Juazeiro-BA)

– Sergipe x ASA – 16h – Estádio Batistão (Aracaju-SE)

– ABC x Maracanã – 19h30 – Estádio Frasqueirão (Natal-RN)

– Ferroviário x Santa Cruz-RN – 19h30 – Estádio Presidente Vargas (Fortaleza-CE)

– Botafogo-PB x Maranhão – 19h30 – Estádio Almeidão (João Pessoa-PB)

– Retrô x Moto Club – 19h30 – Arena Pernambuco (São Lourenço da Mata-PE)

Novo regulamento

Na pré-Copa do Nordeste, 16 clubes se enfrentam em duas fases de mata-mata. Oito clubes passam da primeira para a segunda, onde serão definidos os quatro classificados para a etapa de grupos.

Na segunda fase, os confrontos, aliás, são definidos de acordo com a posição dos clubes no Ranking Nacional da CBF. O mais bem colocado enfrenta o pior do ranking – e assim sucessivamente. Antes de formar os grupos, os times, afinal, duelam sempre em jogo único. Em caso de empate em qualquer etapa, seja na fase prévia ou no mata-mata, haverá, assim, disputa de pênaltis.

Na fase de grupos, os participantes, assim, enfrentam os rivais da mesma chave. Os quatro melhores, portanto, vão para as quartas de final, obedecendo o seguinte chaveamento: 1º do A x 4º do B, 2º do B x 3º do A, 1º do B x 4º do A e 2º do A x 3º do B. Por fim, a grande decisão será em duas partidas no sistema ida e volta.

Onde assistir à Copa do Nordeste 2025?

A Copa do Nordeste, aliás, vai passar ao vivo na ESPN (TV por assinatura), SBT (TV aberta) e também no pay-per-view pelo Premiere e Nosso Futebol.

Classificados para fase de grupos da Copa do Nordeste

Altos – PI (campeão piauiense), América-RN (campeão potiguar), Bahia (via ranking da CBF), Ceará (campeão cearense), Confiança (campeão sergipano), CRB (campeão alagoano), Fortaleza ( via ranking da CBF), Náutico (via ranking da CBF), Sampaio Corrêa (campeão maranhense), Sousa (campeão paraibano), Sport (campeão pernambucano) e Vitória (campeão baiano).

Datas da Copa do Nordeste 2025

– 1ª fase: 4 de janeiro

– 2ª fase: 8 de janeiro

– Fase de grupos: 22 de janeiro a 26 de março

– Quartas de final: 4 de junho

– Semifinal: 8 de junho

– Final: 3 e 7 de setembro

Os campeões

Os maiores vencedores do torneio são Bahia e Vitória, com quatro taças, que só entram na fase de grupos. Ceará, Sport e Fortaleza aparecem logo atrás, com três. Por fim, América-RN, Campinense, Sampaio Corrêa e Santa Cruz conquistaram o troféu uma vez cada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.