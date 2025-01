Danilo está fora dos planos da Juventus, confirma técnico

Está chegando ao fim a passagem de seis temporadas de Danilo na Juventus. O experiente lateral-direito, de 33 anos, não faz mais parte dos planos da Velha Senhora. É o que afirmou o técnico Thiago Motta em coletiva prévia à semifinal da Supercopa da Itália, onde a Juve encara o Milan, nesta sexta-feira (3), valendo vaga na decisão.

A partida ocorre em Riade, na Arábia Saudita, e Danilo sequer viajou, aliás. Com contrato até o fim de junho, o jogador já pode assinar com qualquer clube sem custos para chegar em julho. Especulado no Vasco, o lateral tem mercado na Europa sendo, assim, difícil um retorno ao futebol brasileiro.

Afinal, segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Napoli é o favorito a levar o lateral, que é capitão da Seleção Brasileira. Resta saber se ele trocará de time já na atual janela de transferências ou, então, se aguardará o fim de seu vínculo com a Velha Senhora.

Na Juve, Danilo conquistou o Campeonato Italiano (2019/20), a Copa Itália (2020/21 e 23/24), além da Supercopa da Itália (2020/21). Foram 213 partidas, fazendo com que a Juventus seja o time que mais defendeu na carreira, superando sua passagem pelo Porto, onde atuou em 141 jogos.

“Ele não faz mais parte desse projeto, já fomos claros. É uma decisão tomada para o bem de todos”, disse Thiago Motta. A partida contra o Milan é a partir das 16h (de Brasília). Quem vencer pega a Inter, que eliminou a Atalanta na última quinta (2).

