Dono da SAF do Botafogo, Textor espera vender Luiz Henrique para Inglaterra

Luiz Henrique já definiu que quer deixar o Botafogo e ir para Europa. Dono da SAF do clube, John Textor deseja negociar o atacante para algum clube da Premier League, futebol de elite da Inglaterra. Além disso, o sócio majoritário ainda estipula o valor de 60 milhões de euros (R$ 381 milhões na cotação atual) para negociar o atleta. A informação é do “ge”.

Inicialmente, Luiz Henrique irá para o Lyon, em acordo que já estava firmado desde que fechou com o Botafogo. Com novas propostas chegando, o norte-americano agora prevê que o atacante dispute a Premier League, mas não informou os clubes interessados.

Sócio majoritário da SAF do Botafogo e do Lyon, John Textor sempre deixou a decisão nas mãos de Luiz Henrique. Protagonista nos títulos da Libertadores e do Brasileirão, a fera chegou ao Glorioso no início de 2024. Disputou 55 jogos e marcou 12 gols, sendo o terceiro artilheiro do time, atrás de Savarino (14) e Júnior Santos (20).

O Botafogo, aliás, tem uma verdadeira barca até o momento: saíram Gatito (goleiro), Adryelson (zagueiro), Hugo (lateral-esquerdo), Marçal (lateral-esquerdo), Tchê Tchê (volante), Eduardo (meia), Romero (meia) e Almada (atacante).

