Salah confirma saída do Liverpool no fim da temporada

Mohamed Salah confirmou que deixará o Liverpool no fim da temporada. Durante entrevista concedida à ‘Sky Sports’, o egípcio indicou a saída dos Reds após o fim do contrato e revelou que seu principal objetivo antes da despedida é conquistar a Premier League.

“Meu maior desejo é ganhar a Premier League pelo Liverpool. Sempre falei, ao longo dos últimos sete ou oito anos, que queria a Liga dos Campeões. Mas, pela primeira vez, estou dizendo que quero muito vencer a Premier League com este time”, disse o atacante.

Salah, que tem contrato com o clube até o final da atual temporada, está livre para assinar um pré-acordo com outro time desde o dia 1º de janeiro. O Liverpool teria tentado negociar uma renovação, mas as conversas não avançaram. Esta, no entanto, é a primeira vez que o jogador indica publicamente que não pretende estender seu vínculo com o clube inglês.

Além disso, Salah explicou a importância de conquistar o título do Campeonato Inglês antes de encerrar sua trajetória com a camisa do Liverpool.

“Provavelmente digo isso porque não celebramos o título de 2019/20 como gostaríamos, devido à pandemia. Além disso, este é o meu último ano no clube e quero fazer algo especial pela cidade. Esperamos 30 anos por aquele título, mas não conseguimos comemorá-lo da forma que merecíamos. Espero que possamos conquistar isso nesta temporada”, explicou.

Por fim, ao ser questionado sobre sua saída de Anfield, Salah foi direto e informou que vive seus últimos meses no clube.

“Até agora, esses são meus últimos seis meses. Não houve progresso nas negociações, estamos longe de qualquer acordo. Só nos resta esperar”, concluiu.

