Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (4), Crystal Palace e Chelsea se enfrentam às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, em clássico londrino válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes vivem situações distintas na tabela e buscam a vitória no dérbi para brigar por objetivos maiores na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Crystal Palace

Após um início ruim de temporada, o Crystal Palace vive um processo de recuperação na Premier League e tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos do Campeonato Inglês. No momento, a equipe está na 15ª posição com 20 pontos e quer a vitória em casa para se aproximar da primeira página da tabela. Ao mesmo tempo, a vantagem para o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento, é de apenas cinco pontos.

Além disso, o time vem de uma vitória em casa por 2 a 1 diante do Southampton e quer aproveitar o bom momento para vencer o clássico londrino neste sábado.

Outra boa notícia para o Crystal Palace é o retorno do zagueiro Marc Guehi, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a estar à disposição. No entanto, o zagueiro Chadi Riad, o volante Adam Wharton e o atacante Matheus França, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea não vive um bom momento na Premier League e vem de duas derrotas consecutivas na competição, além de três jogos sem vencer. Dessa maneira, a equipe que chegou a brigar pela liderança caiu para a 4ª posição, com 35 pontos, 10 a menos que o líder Liverpool.

Ao mesmo tempo, o momento dos Blues claramente não é positivo, uma vez que a equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o Ipswich Town, fora de casa, que tem uma das piores campanhas da Premier League e luta contra o rebaixamento.

Por fim, o Chelsea terá que superar os desfalques dos zagueiros Wesley Fofana e Benoit Badiashile e do volante Roméo Lavia, lesionados, além de Mykhaylo Mudryk, suspenso preventivamente após ser pego no exame antidoping.

Crystal Palace x Chelsea

20ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 04/01/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Chalobah, Lacroix e Guehi; Muñoz, Hughes, Lerma e Mitchell; Sarr, Mateta e Eze. Técnico: Oliver Glasner.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Tosin, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández e Caicedo; Pedro Neto, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: Tim Robinson (ING).

Auxiliares: Tim Wood (ING) e Steve Meredith (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

