Santos se reapresenta com Jair, que negocia com o Botafogo

O Santos se reapresentou nesta sexta-feira (3) para iniciar os trabalhos para a temporada 2025. Além de Soteldo, que volta de empréstimo do Grêmio, o zagueiro Jair também estava entre os presentes.

O defensor, afinal, negocia uma saída para o Botafogo, o que gera incerteza quanto sua permanência. O dia, aliás, foi de novidades no clube, já que o Peixe anunciou as saídas do diretor de futebol, Alexandre Gallo, além de outros membros da comissão técnica.

LEIA MAIS: Pedro Martins explica saídas e mudanças no Santos: ‘Nova mentalidade’

A repórteres que estiveram na reapresentação, o jogador despistou sobre seu futuro.

“Isso eu deixo com meus empresários. Eles resolvem isso e eu deixo dentro de campo”, explicou Jair.

Pedro Martins, novo CEO do Santos, falou sobre o zagueiro de 19 anos. A joia, segundo o dirigente, ainda não está vendida, mas desperta interesse de inúmeros clubes.

“Jair é um ótimo jogador, tem vários clubes ligando e entrando contato. Não está negociado, apareceram várias oportunidades e o Santos vai tomar a melhor decisão para o clube e para o atleta”, disse.

O Santos estreia no Paulistão no dia 16 de janeiro (uma quinta-feira), contra o Mirassol, na Vila Viva Sorte.

