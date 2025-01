Nevoeiro adia Nacional x Porto, pelo Português

O jogo entre o Nacional da Ilha da Madeira e o Porto, nesta sexta-feira, 3 de janeiro, no Estádio do Funchal, sofreu várias interrupções devido ao forte nevoeiro que afetou a Ilha do Funchal. Com isso, após apenas 15 minutos de bola rolando, este duelo pela 17ª rodada do Campeonato Português teve de ter interrupção. Provavelmente passará para a manhã deste sábado.

O problema já era esperado. Desde o início da semana, durante entre 18h e 22h no horário local (15h e 19h de Brasília), ocorreram forte nevoeiro, como sempre acontece todos os anos nesta época. Ainda assim, os organizadores decidiram pela realização do jogo às 18h local (15h no Brasil). O Nacional alegava que seus jogos sempre acontecem no início da tarde. Mas, devido à transmissão pela TV, sendo este um confronto contra um dos grandes, a partida tinha de ser ao anoitecer o que era um grande risco e semostrou decisão errada.

O que teve de bola rolando entre Nacional e Porto

O jogo começou sob forte nevoeiro, quase não se vendo o campo. E quase que a bola não roliu. Logo aos três minutos, Motta fez falta grave, atingindo a perna de um adversário, e o árbitro foi ao VAR. Surpreendentemente, ele não expulsou o jogador do Porto, dando apenas o cartão amarelo, sob a justificativa de um erro de interpretação. Aos sete minutos, o árbitro parou o jogo por alguns minutos. A partida voltou, mas aos 15 minutos, diante da total falta de visibilidade, o jogo novamente parou. Após meia hora e sem qualquer perspectiva de melhora no nevoeiro, foi finalmente adiado. Deve rolar na manhã deste sábado, período do dia em que não há a forte névoa na ilha portuguesa.

