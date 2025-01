Vasco acerta a contratação do zagueiro Lucas Oliveira

O zagueiro Lucas Oliveira já assinou o contrato com o Vasco, que deve ter duração de dois anos, após acordo dos cariocas com o Cruzeiro. Na transação, o Cruz-Maltino vai receber o jogador de graça e 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade do passe continua com os mineiros. Assim, resta apenas o anúncio oficial por parte do clube de São Januário. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

No primeiro contato com a Raposa, o Gigante da Colina recebeu uma sinalização positiva para chegarem a um consenso. Em seguida, o Vasco passou a negociar com os empresários e também teve êxito. Lucas Oliveira era um desejo antigo do clube, pois tentou a sua contratação ainda na sua última participação na Segunda Divisão, em 2022. Na oportunidade, o atleta despontou pelo Atlético-GO.

Pelo Cruzeiro, ele integrou o elenco que foi campeão da Série B no mesmo ano, porém depois perdeu espaço. Tanto que nas duas últimas temporadas, Lucas atuou por empréstimo no Real Valladolid, da Espanha, e o Kyoto Sanga, do Japão. Deste modo, o defensor buscava uma transferência em que pudesse ter uma minutagem maior. Mesmo assim, ele chega ao Cruz-Maltino como uma opção para compor elenco, a princípio. O setor defensivo foi uma das principais carências do Gigante da Colina na última temporada. Portanto, a diretoria optou por realizar uma reformulação. Primeiro não exerceu a opção de compra e devolveu Rojas ao River Plate, além de negociar Léo para o Athletico e o encaminhou o empréstimo de Maicon ao Coritiba.

Carille tem primeiro contato com o Vasco

O novo treinador do Cruz-Maltino, Fábio Carille, foi a primeira vez ao CT Moacyr Barbosa, nesta sexta-feira (03/01) e conheceu a estrutura do clube. Vale relembrar que o anúncio de sua chegada no dia 19 de dezembro. Carille chega com três integrantes para a comissão técnica. O auxiliar Leandro Cuca, o preparador físico César Mendes, além do analista de desempenho Dênis Lupp. Eles assinaram vínculo até o fim de 2025 com o Gigante da Colina. O profissional, aliás, vai passar a comandar os treinamentos, na próxima segunda-feira (06), quando o restante do elenco vascaíno vai se reapresentar.

