Milan vence Juventus e vai à final da Supercopa da Itália

O Milan venceu a Juventus, de virada, nesta sexta-feira (3/1), e é finalista da Supercopa da Itália, que será realizada na Arábia Saudita. O clássico no estádio Rei Saud, em Riad (casa do Al-Nassr), começou com a Juventus na frente, gol de Yildiz no primeiro tempo. Porém, na etapa final, Pulisic, cobrando pênalti que ele mesmo sofreu, e Gatti, contra, definiram a vitória do Rubro-Negro de Milão. O jogo marcou a estreia do técnico Sérgio Conceição no Milan. Ele assumiu no lugar de outro português, Paulo Fonseca.

Assim, o Milan decidirá a Supercopa da Itália contra a arquirrival Inter de Milão, que bateu a Atalanta na outra semifinal, nesta quinta-feira. Os milanistas vão em busca de sua oitava Supercopa, enquanto a Inter de Milão tenta o nono troféu e o quarto seguido. Vale destacar que a Supercopa da Itália é um torneio eliminatório envolvendo o campeão e o vice-campeão italiano (Inter de Milão e Milan) e o campeão e o vice da Copa da Itália (Juventus e Atalanta).

Juventus na frente

No primeiro tempo, o que se viu foi um Milan com pouco poder ofensivo, tanto que não deu um chute perigoso. Já a Juventus, mais bem postada, merecidamente foi para o intervalo em vantagem graças a um gol de Yildiz. Aos 20 minutos, Mbangula viu o turco pela direita e o lamnçou. Yildiz entrou na área e bateu com força no ângulo de Maignan.

Virada do Milan

No segundo tempo, a situação mudou. O Milan voltou melhor e, após a entrada de Musah, que deu maior força ofensiva, passou a dominar. Theo Hernández e Pulisic tiveram ótimas chances para empatar, mas o gol veio mesmo de pênalti. Aos 26 minutos, Pulisic foi derrubado por Locatelli. Pênalti que Pulisic cobrou com força, no meio do gol. A virada veio aos 30 minutos. Musah recebeu pela direita e tentou cruzar. Mas Gatti tentou cortar e matou o goleiro Di Gregorio. Nos 15 minutos finais, o jogo foi lá e cá, com a Juventus criando as melhores chances, mas sem conseguir sucesso e lamentando o chute de Gatti, no último lance. Perdeu empate – que levaria aos pênaltis – na pequena área.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.