Brighton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo que movimenta a parte de cima da tabela da Premier League 2024/25, Brighton e Arsenal se enfrentam, neste sábado (4), às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Falmer Stadium, na cidade de Brighton e Hove, no sul da Inglaterra.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Brighton

O Brighton quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para se aproximar da briga por uma vaga nas próximas competições europeias. Isto porque, no momento, o time está na 10ª posição, com 32 pontos, cinco abaixo da zona de classificação.

Contudo, o Brighton segue com uma série de desfalques para o jogo deste sábado. Assim, Danny Welbeck, Mats Wieffer, Evan Ferguson, James Milner e Ferdi Kadioglu, lesionados, estão fora do jogo.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal ainda sonha com o título da Premier League e busca a vitória fora de casa para se aproximar do líder Liverpool. Na vice-liderança, com 39 pontos, os Gunners estão com seis a menos que os Reds, que ainda contam com uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pelo topo da tabela.

A baixa de última hora no Arsenal fica por conta de Jurrien Timber, suspenso. Dessa forma, ele é mais um problema para o técnico Mikel Arteta, que também conta com uma extensa lista de desfalques. Ben White, Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka e Raheem Sterling, lesionados, são ausências para os Gunners neste sábado.

Brighton x Arsenal

20ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 04/01/2025, às 14h30 (de Brasília).

Local: Falmer Stadium, em Brighton e Hove, no sul da Inglaterra.

Brighton: Bart Verbruggen; Tariq Lamptey, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke e Pervis Estupiñán; Carlos Baleba e Matt O’Riley; Simon Adingra, Georginio Rutter e Kaoru Mitoma; João Pedro. Técnico: Fabian Hürzeler.

Arsenal: David Raya; Thomas Partey, William Saliba, Gabriel Magalhães e Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Declan Rice e Mikel Merino; Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Auxiliares: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING).

VAR: Darren England (ING).

