Real Madrid bate Valencia de virada após expulsão de Vini Jr

O Real Madrid sofreu, mas assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta sexta-feira (3), o clube merengue buscou uma virada impressionante por 2 a 1 contra Valencia, penúltimo colocado, em partida atrasada da 12ª rodada de La Liga, e roubou a posição que pertencia ao Atlético. Hugo Duro, ainda no primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa no estádio Mestalla, em duelo que teve Vini Jr expulso por agressão, pênalti perdido por Bellingham, o primeiro na carreira do meia, e golaço anulado de Mbappé. No entanto, Modric saiu do banco de reservas após o cartão vermelho do brasileiro e empatou o jogo. Já nos acréscimos, Bellingham aproveitou falha da defesa adversária e confirmou a virada.

Essa partida deveria ter acontecido em novembro, mas foi adiada por conta das fortes chuvas e enchentes que atingiram a região de Castellón, em Valência, e deixaram mais de 150 mortos no desastre climático. Além disso, antes da bola rolar, o Valencia devolveu as homenagens do Real Madrid às vítimas da tragédia. Uma placa foi entregue ao presidente Florentino Pérez, e os torcedores no Mestalla ficaram de pé para aplaudir a equipe da capital espanhola.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos mesmos 43 pontos e assumiu a liderança isolada de La Liga. Ao mesmo tempo, o clube merengue abriu dois de vantagem para o agora vice-líder Atlético.

Por outro lado, o Valencia deixou escapar um grande resultado na estreia do técnico Carlos Corberan e segue na penúltima posição, com os mesmos 12 pontos de quando começou a partida. Além disso, a diferença para o Getafe, primeiro fora da zona de rebaixamento, é de quatro pontos. Assim, o clube segue em uma crise que parece não ter fim.

Valencia x Real Madrid

Valencia e Real Madrid fizeram um primeiro tempo de muita intensidade, com chances para os dois lados. Dessa maneira, os goleiros Courtois e Dimitrievski foram um dos protagonistas. No entanto, o clube merengue acabou sendo superado pelo 19º colocado de La Liga, com gol marcado por Hugo Duro.

Porém, o Real Madrid mudou a postura no segundo tempo e começou a segunda etapa com muita pressão. Assim, Mbappé foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti. Porém, Bellingham desperdiçou a cobrança e finalizou na trave. Poucos minutos depois, Mbappé ainda marcou um golaço, mas acabou sendo anulado pelo VAR por posição de impedimento do atacante.

Outro lance marcante no jogo foi a expulsão de Vini Jr, que revidou uma provocação de Dimitrievski e agrediu o goleiro adversário. Com um jogador a menos, Ancelotti colocou Modric no jogo e o camisa 10 aproveitou assistência de Bellingham para empatar o jogo. Já nos acréscimos, ainda deu tempo para Bellingham virar o jogo após Guillamón entregar a bola para o meia na entrada da área. No último lance do jogo, o Valencia ainda acertou a trave, mas o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

