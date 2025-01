Gyokeres faz três, mas Sporting fica no 4 a 4 com Guimarães

O Sporting conta com o goleador do mundo de 2024, Gyökeres. E, se o artilheiro está em campo, é bola na rede. No ano passado, o sueco fez 62 gols em 62 jogos, e a máquina de fazer gol segue impecável em 2025. Afinal, no primeiro jogo de seu time neste ano, fez os três gols dos Leões diante do Vitória de Guimarães. Só que o Sporting acabou empatando. Com um jogo de muita raça e apoiado pela torcida, que compareceu em peso ao Estádio Afonso Henriques, o time da casa virou para um sensacional 4 a 3. Mas, nos acréscimos, Trincão deixou tudo igual: 4 a 4. O duelo foi pela 17ª rodada do Campeonato Português. Esta foi a primeira vez que Rui Borges, técnico do Sporting há uma semana, enfrentou o ex-time.

O Sporting, com 41 pontos, é o líder, um à frente do Porto. Aliás, o Porto deveria ter jogado nesta sexta-feira, mas seu jogo foi adiado devido ao mau tempo no Funchal, casa do Nacional da Ilha da Madeira, seu rival nesta rodada. Contudo, o Benfica, que tem 38 pontos, ainda vai jogar e emoatarna ponta com os Leões. O Guimarães tem 25 pontos, em sexto lugar.

Gyokeres, hat trick para o Sporting

Mal o jogo começou, e com um minuto, Gyökeres recebeu pela esquerda e deu um toque de biquinho para fazer 1 a 0. O Sporting teve ainda mais duas chances para ampliar. Porém, aos seis minutos, em cobrança de falta e com ajuda do goleiro Israel Franco, que foi mal na bola, Tiago Silva deixou tudo igual. No entanto, aos 13, Gyökeres recebeu desmarcado e bateu com força para recolocar o Sporting na frente.

Virada do Vitória de Guimarães

O Sporting teve duas chances perigosas, mas, aos 24 minutos, o Guimarães , que não deixou de lutar, diminuiu quando Arcajo cruzou pela direita para a entrada de João César, na altura da marca do pênalti. O chute de primeira foi sem chance para o goleiro Israel Franco.

Isso acordou o time da casa, que, com o apoio de uma das mais fanáticas torcidas de Portugal, foi para cima, aproveitando que o time visitante recuou demais. Aos 37, após cabeçada do canadense Michel na trave, João Mendes recebeu e bateu de primeira para deixar tudo igual. E, aos 39, após cruzamento na área, Michel, de cabeça, virou o jogoe celebrou seu primeiro gol pelo Guimarães.

O jogo caminhava para o fim. Mas, nos acréscimos, aos 50 minutos, o Sporting empatou. Trincão apareceu pela direita para concluir, num belo chute colocado, um cruzamento da esquerda. Enfim, 4 a 4 num jogo muito emocionante. Nada mais justo para um Guimarães que encarou o líder e teve mais posse (55%) e finalziações (15 a 9).

Jogos da 17ª rodada do Português

Sexta (3/1)

Nacional x Porto (adiado para 15/1 por causa de nevoeiro)

Vitória de Guimarães 4×4 Sporting

Sábado (4/1)

Moreirense x Aves – 12h30

Benfica x Braga – 15h

Boavista x Arouca 17h30

Domingo (5/1)

Santa x Farense- 12h30

Casa Pia x Famalicão – 15h

Estrela da Amadora xEstoril – 17h30

Segunda-feira (6/1)

Gil Vicente x Rio Ave – 17h15

