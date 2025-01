Atlético fará apresentação de Cuca e também evento detalhando finanças

A pré-temporada do Atlético começará no dia 9 deste mês. No entanto, antes disso, o clube realizará um evento para abordar suas finanças. Além disso, apresentará o novo técnico, Cuca, e detalhará a viagem para os Estados Unidos ainda em janeiro.

Na programação divulgada pelo clube, está prevista uma apresentação sobre as finanças da SAF. O evento ocorrerá no dia 8 de janeiro, no auditório da Sede de Lourdes. Nesse momento, o CEO, Bruno Muzzi, explicará a situação financeira do Galo.

LEIA MAIS: Dono da SAF do Atlético, Rubens Menin abre o jogo sobre Arena MRV em 2025

Entre os dias 9 e 15, na Cidade do Galo, os jogadores passarão por testes físicos, avaliações e exames médicos. Além disso, realizarão treinos preparatórios para a temporada. No dia 13, o clube abrirá o treinamento para a imprensa. Em seguida, fará a apresentação oficial de Cuca, que incluirá uma coletiva de imprensa.

Reforços confirmados no Atlético

No dia 15, o elenco viajará para os Estados Unidos para disputar o FC Series 2025. Durante o torneio, enfrentará o Cruzeiro e o Orlando City em amistosos. Ambos os jogos ocorrerão no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. Posteriormente, o time retornará a Belo Horizonte no dia 26 de janeiro para iniciar a disputa do Campeonato Mineiro.

Até agora, o clube contratou dois jogadores: Gabriel Menino e Patryck. Ambos vieram do Palmeiras em uma negociação que envolveu a venda do atacante Paulinho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.