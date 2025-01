Barbastro x Barcelona: onde asssitir, escalações,arbitragem

Barbastro e Barcelona se enfrentam neste sábado, 4/1, no Estádio Municipal de Huesca, às 15h (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Rei da Espanha. O Barcelona, mesmo com um time alternativo, entra como favorito.Afinal, encara um rival da 4ª divisão e que está mal na tabela, lutando para não cair. Mas é bom o Barça colocar as barbas de molho. Afinal, na temporada passada, os times se enfrentaram em Huesca e o Barça precisou suar para vencer por 3 a 2.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h (de Brasília).

Como esta o Barbastro

Há motivos para o Barbastro sonhar com um bom resultado. Na Copa do Rei, o time venceu o Espanyol por 2 a 0 na rodada passada. Além disso, o futebol convincente na derrota para o Barcelona na segunda rodada da Copa do Rei da temporada passada e a qualidade de seu principal jogador, o ala-esquerda Barrera, animam a torcida do Barbastro, que espera alcançar, pela primeira vez, a vaga para as oitavas de final da competição. Daniel Martínez Monzón mantém o esquema 3-4-3 das rodadas anteriores.

Como está o Barcelona

Hansi Flick vai poupar muitos titulares, mas não contará com Lamine Yamal e Ferran Torres, que estão machucados. Além disso, Dani Olmo e Pau Victor não estão inscritos devido ao fair play financeiro. A opção de ataque seria o garoto Dani Rodríguez, que foi expulso em um jogo da Copa do Rei juvenil e terá que cumprir a suspensão no time profissional. Como novidade, está a presença do goleiro Szczesny, ganhando uma chance no time titular, e o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, recuperado de grave lesão, sendo escalado como titular pela primeira vez na temporada.

BARBASTRO X BARCELONA

2ª Rodada da Copa do Rei

Data e horario: 4/1/2024, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Huesca (ESP)

BARBASTRO: Fabrega; Garcia, Arroyo e Santigosa; Bautista, Javito, Jaime e Barrera; El Haddadi, Prat e Albin. Técnico:Daniel Monzón

BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araújo, Eric Garcia, Martin; De Jong, Torre; Fati, Gavi, Fermín Lopez; Ferrán Torres.Técnico: Hansi Flick

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escudero

Auxiliares: Santaúrsula Aguado e Hernández Ramos

VAR: Montes Navas

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.