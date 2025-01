Al-Rayyan, novo clube de Artur Jorge, vai enviar proposta ao Botafogo por Gregore

Além de tirar o técnico Artur Jorge do Botafogo, o Al-Rayyan quer outra peça que foi importante na campanha vitoriosa do Alvinegro em 2024: Gregore. O nome do volante de 30 anos está como prioridade na lista de contratações do clube catari.

Assim, segundo o jornalista André Hernan, o Glorioso receberá uma proposta oficial nos próximos dias pelo jogador. Além disso, o pedido pela contratação teria partido do próprio treinador português, que treinou o atleta durante sua passagem pelo Rio de Janeiro.

O jogador possui contrato com o Fogão até dezembro de 2026 e, desde que chegou ao clube, em fevereiro de 2024, viveu grandes alegrias. Afinal, conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores com o Alvinegro carioca.

Com a camisa do Botafogo, Gregore atuou em 56 partidas, marcando três gols, além de duas assistências. Aliás, um desses gols sacramentou a vitória sobre o São Paulo, que garantiu o título do Brasileirão 2024.

