Corinthians x Gazin Porto Velho, Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians começa sua trajetória na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste sábado (04). Atual campeão do torneio, o Timão encara o Gazin Porto Velho, às 21h30, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

Maior vencedor do torneio, o Timão quer aumentar a sua galeria de taças, já o clube rondoniense chega com a novidade em seu nome. Os clubes estão no Grupo 27 do torneio, junto com o Santo André e Rio Branco do Acre.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo canal fechado Sportv.

Como chega o Corinthians

Atual campeão da Copinha, o Timão quer aumentar sua galeria de 11 títulos no torneio. Nesta edição, o time será comandado por Orlando Ribeiro, que veio do Santos. No elenco, há jogadores que estiveram no plantel principal, trabalhando com Ramón Díaz. Entre os destaques estão jogadores que foram recém-integrados ao time Sub-20, como o lateral Caipira e os atacantes Richard Henry, Gui Negão, Juninho e Kauê Vinícius.

Como chega o Gazin Porto Velho

O clube rondoniense volta a participar da Copinha após duas temporadas. Agora, conta com a novidade da marca de colchões em seu nume. O Porto Velho é o atual campeão estadual Sub-20 e tem como destaques no elenco Felipe Adriel, Kauê Fogaça e Leonardo Miguel.

CORINTHIANS X GAZIN PORTO VELHO

Data e horário: 4/1/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, Santo André (SP)

CORINTHIANS: Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado (Caraguá) e Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro.

GAZIN PORTO VELHO: Emanuel; Rafael Kauã, Gustavo Scott, João Pedro e Lucas Farias; Carlos, Luis Henrique e Kauê Fogaça; Felipe Adriel, Erick Gabriel e Leonardo Miguel. Técnico: Donizete Barbosa.

Árbitro: Henrique Otto Cruz Hengstmam.

Auxiliares: Leonardo Tadeu Pedro e Juliana Vincentin Esteves.

