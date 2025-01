Benfica x Braga: onde assistir e escalações

Benfica e Braga se enfrentam neste sábado (4), às 15h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 17ª rodada desta edição do Campeonato Português. O árbitro alentejano Luís Godinho será o responsável por conduzir o encontro.

Como chega o Benfica?

Dono da casa, o Benfica é o terceiro lugar, com 38 pontos. O Sporting, com 41, e o Porto, com 40, estão à frente dos Encarnados na tabela.

Ex-Botafogo, o técnico Bruno Lage terá o desfalque do atacante Gouveia. Assim, deve mandar a campo a seguinte equipe: Trubin, Bah, Araújo, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Di Maria, Kokçu, Akturkoglu e Amdouni.

“É olhar já para a frente, para o futuro. E o futuro é o jogo contra o Sporting de Braga, uma equipa muito competente, e queremos iniciar o ano da melhor maneira”, colocou Lage.

Como chega o Braga?

O Braga vai à Luz na quinta colocação, com 28 pontos. A boa notícia para o técnico Carlos Carvalhal é contar com todos os jogadores à disposição.

Os minhotos devem formar com: Santana, Ferreira, Bambu, Niakaté, Roger, Zalazar, Moutinho, Ribeiro, Horta, El Ouazzani e Bruma.

“O Benfica é uma equipe muito boa, com um excelente treinador e não perdeu em casa nas competições domésticas”, avisou Carvalhal.

Onde assistir?

ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming) transmitem a peleja.

RODADA 17 – CAMPEONATO PORTUGUÊS

Sexta (3/1)

Vitória de Guimarães 4 x 4 Sporting

Nacional 0 x 0 Porto*

Sábado (4/1)

Moreirense x AVS – 12h30

Benfica x Braga – 15h

Boavista x Arouca – 17h30

Domingo (5/1)

Santa Clara x Farense – 12h30

Casa Pia x Famalicão – 15h

Amadora x Estoril – 17h30

Segunda-feira (6/1)

Gil Vicente x Rio Ave – 17h15

*Adiado

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.