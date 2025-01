Tottenham, em crise e afundando no Inglês, perde mais uma em casa

O Tottenham segue decepcionando a sua torcida. Maior clube inglês há mais tempo sem conquistar um título do Campeonato Inglês (desde 1960/61), recebeu o Newcastle neste sábado (4/1) e perdeu de virada: 2 a 1. Apesar de sair na frente, com um gol de Solanke logo no início, o time levou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Gordon e Isak.

Assim, o Tottenham amarga a 11ª posição, com 24 pontos, e ainda pode perder três posições ao fim da rodada. Já o Newcastle vem animando sua torcida. A maior equipe do Norte da Inglaterra, que não conquista o título inglês desde 1926/27, é o quinto colocado, com 35 pontos, encostando na zona da Champions (G4).

Tottenham na frente, mas leva a virada

Mal começou o jogo e a torcida dos londrinos, no Tottenham Stadium, já fez festa com o gol de Solanke de cabeça. Contudo, não deu tempo para comemorar. Aos seis minutos, após uma roubada de bola, Joelinton ganhou uma disputa em que a bola bateu mão do brasileiro, e Gordon recebeu pela esquerda, chutando cruzado para empatar o jogo para o Newcastle. O Tottenham reclamou muito da não marcação de mão na bola.

Apesar de jogar fora de casa, o Newcastle estava melhor em campo e criou as melhores jogadas de ataque. Isak teve uma grande chance, chutando raspando a trave direita do goleiro Austin, que fazia sua estreia no gol dos londrinos. Mas foi mais feliz aos 38 minutos. Após boa jogada de Murphy pela direita, o goleador apareceu bem colocado na pequena área para concluir o cruzamento e colocar o time do Norte da Inglaterra na frente. Foi o 13º gol do atacante na Premier League.Atrás apenas de Salah (17) e Haaland (14). E o sétimo jogo seguido que Isak marca.

Atabalhoadamente, e com a torcida insatisfeita, o Tottenham tentou o empate, mas sem sucesso, e foi para o intervalo frustrando seus torcedores.

No segundo tempo, o Tottenham voltou muito melhor, criando grandes oportunidades, com uma bola na trave do goleiro Dubravka. Mas o time não conseguia arrematar com eficáceia. E nem mesmo a entrada do astro Son – que surpreendentemente começou no banco – e dez minutos de acréscimos, ajudou o time da casa a chegar ao empate.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Bournemouth x Everton – 12h

Aston Villa x Leicester – 12h

Crystal Palace x Chelsea – 12h

Southampton x Brentford – 12h

Manchester City x West Ham – 12h

Brighton x Arsenal – 14h30

Domingo (5/1)

Fulham x Ipswich – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton x Notthingham Forest – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.