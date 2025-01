Mídia cita supostas razões para afastamento de jogadores no Manchester United

Um dos principais mistérios de início de trajetória de Rubén Amorim no Manchester United foram as situações que motivaram o afastamento de Garnacho e Rashford. Assim, de acordo com a mídia inglesa, atitudes classificadas como desrespeito ao treinador e suas regras ocasionaram tal situação.

Segundo o jornal “Daily Mail”, Alejandro Garnacho foi ausência na lista de relacionados para o clássico com o Manchester City por um episódio no compromisso anterior. No confronto com o Viktoria PiIzen, no dia 12 de dezembro, o comandante chamou o argentino na linha lateral para orientá-lo, antes de deixar o banco de reservas. Contudo, o treinador teria se incomodado com o fato de o atacante ter virado as costas quando ainda dava explicações a Garnacho.





Rashford cita possível saída do United

Com relação a Rashford não era considerado uma peça útil pelo técnico por mais jogos. De acordo com o renomado tablóide “The Athletic”, Amorim também se incomodou pelo descumprimento de regras antes das partidas que ele estabeleceu. O camisa 10 do Manchester United saiu à noite na véspera de confronto com o Everton. Já no prazo em que o profissional português solicita que haja descanso.

Na oportunidade, os Diabos Vermelhos venceram o Everton por 4 a 0, com dois gols de Rashford. Uma fonte alegou que Rubén foi informado sobre o ato de indisciplina, mas o atacante desmentiu a autoria. Posteriormente, em uma entrevista, o camisa 10 da equipe vermelha de Manchester deixou em aberto a possibilidade de saída do clube.

Rashford provavelmente será novamente uma baixa para o Manchester United. Desta vez para o clássico com o Liverpool, neste domingo (05/01), em Anfield, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Isso porque, segundo Rubén Amorim, o atacante é desfalque até nos treinos, já que está doente.

