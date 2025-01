Savinho brilha, Haaland marca e City goleia West Ham

O Manchester City dá provas de que a má fase (que chegou a somar 13 jogos e apenas 1 vitória) está ficando para trás. Neste sábado (4/1), em casa, os atuais tetracampeões do Campeonato Inglês golearam os londrinos do West Ham por 4 a 1. O jogo, válido pela 20ª rodada, teve em Savinho o grande destaque. O brasileiro fez ótimas jogadas pela esquerda e foi determinante para os gols de Coufal (contra) e os dois de Haaland. Foden fez o outro tento do City. Para os londrinos, Fullkrug marcou.

Esta foi a segunda vitória consecutiva dos Citizens (a outra, 2 a 0 no Leicester, fora de casa). Assim, o time chega aos 34 pontos, consolidando-se no modesto sexto lugar, mas ainda bem atrás do líder Liverpool (45 pontos e que ainda joga na rodada). O West Ham é o 13º, com 23 pontos, e pode perder uma posição ao fim da rodada.

Savinho leva o City ao sucesso

Apesar de sofrer um grande susto com um chute de Kudus que foi para fora, aos seis minutos, o City saiu na frente. Em uma jogada pela esquerda, Savinho tentou um cruzamento sem sucesso, mas a bola voltou para o brasileiro, que arriscou um chute. A bola bateu em Coufal e entrou. Gol contra. Apesar de finalizar mais na primeira etapa (7 a 6) e ter uma posse de bola ligeiramente inferior (44%), o West Ham não conseguia ser eficaz nos arremates, todos para fora. Já o City, sempre buscando Savinho pela esquerda, era mais letal. E aos 42 minutos, o brasileiro fez uma jogada genial pela esquerda e cruzou na cabeça de Haaland, que fez 2 a 0.

No segundo tempo, a dupla Savinho-Haaland seguiu funcionando. Aos dez minutos, Savinho recebeu como meia pela esquerda, avançou e deu para Haaland, desmarcado na área. O goleiro avançou, mas o sueco tocou por cobertura para fazer seu 15º gol na Premier League. Dois minutos depois, De Bruyne (em seu jogo 400 com a camisa do City) aproveitou um passe errado do West Ham e serviu Foden, que fez 4 a 0 no placar. Porém, a vantagem fez o City relaxar um pouco e deu a chance para o West Ham tentar algo. O brasileiro Lucas Paquetá, em cobrança de falta, quase marcou, mas quem fez o gol do West Ham foi Füllkrug, fechando o placar em 4 a 1. Enfim,o City vai reencontrando o rumo.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Manchester City 4×1 West Ham

Bournemouth x Everton

Aston Villa x Leicester

Crystal Palace x Chelsea

Southampton x Brentford

Brighton x Arsenal – 14h30

Domingo (5/1)

Fulham x Ipswich – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton x Notthingham Forest – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.