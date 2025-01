Crystal Palace e Chelsea ficam no empate em duelo londrino

Crystal Palace e Chelsea empataram em 1 a 1 neste sábado, 4/1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi no Selhurst Park, casa do Crystal, e começou com o Chelsea na frente, gol de Palmer após uma jogada cinematográfica de Sancho no primeiro tempo. Mas, na etapa final, Mateta deixou tudo igual.

Ao somar apenas um ponto, o Chelsea perdeu a chance de assumir provisoriamente o terceiro lugar. Afinal, tem 36 pontos, contra 37 do Nottingham Forest (que ainda jogará na rodada). O Crystal Palace, com 21 pontos, ocupa o 14º lugar.

Crystal e Chelsea, equilíbrio

Aos 14 minutos, Cole Palmer colocou o Chelsea na frente. Sancho fez uma jogada sensacional, driblando Richards com um drible de corpo, avançando, voltando a driblar Richards e rolando para Palmer, que ajeitou e tocou no contrapé do goleiro Henderson. Após sofrer o gol, o Crystal Palace passou a ter mais posse de bola, chegando perto da área, mas sem conseguir espaço para bons arremates.

No segundo tempo, o Chelsea seguiu mais recuado, o que fez o Crystal Palace passar a oferecer muito mais perigo e lamentar duas chances criadas antes dos dez minutos. Na primeira, Eze, livre, chutou raspando a trave direita do goleiro Robert Sánchez. Pouco depois, o arqueiro viria a fazer a defesa do jogo em uma finalização de Richards. Um voo incrível mandando a bola para escanteio.

Mas o time da casa merecia o empate, e ele veio aos 37 minutos. Muñoz viu Eze livre na área. O jogador da seleção inglesa recebeu e poderia finalizar, mas viu Mateta livre e tocou para o companheiro, que só empurrou para a rede.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Bournemouth 1×0 Everton

Aston Villa 2×1 Leicester

Crystal Palace 1×1 Chelsea

Southampton 0x5 Brentford

Manchester City 4×1 West Ham

Brighton x Arsenal – 14h30

Domingo (5/1)

Fulham x Ipswich – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton x Notthingham Forest – 17h

