Roma x Lazio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Italiano segue a todo vapor. Na sequência da 19ª e última rodada do primeiro turno, um grande clássico espera o fã do Calcio. Afinal, neste domingo (5), Roma e Lazio se enfrentam no Dérbi da Capital, disputado no estádio Olímpico na capital italiana – mando da Roma.

LEIA MAIS: Vini Jr pede desculpas por expulsão, mas pode pegar gancho de até 12 jogos

Como chega a Roma

Vindo de difícil empate com o Milan, no San Siro, a Roma quer voltar a vencer para seguir, assim, subindo na tabela. Atualmente, a equipe comandada por Claudio Ranieri ocupa a décima posição, com 20 pontos. São 15 a menos que a rival Lazio, que surge em quarto.

A expectativa nos Giallorossi fica por conta de Dybala. O meia argentino foi o autor do gol do empate com o Milan, aliás. São quatro participações em gols nos últimos dois jogos, o que o credencia, dessa forma, como um dos principais jogadores da equipe da capital. Cristante, com lesão no tornozelo, segue fora de combate.

Como chega a Lazio

Sem vencer a Serie A desde 1999/00, a Lazio visa seguir sonhando com o título. No momento, são seis pontos de distância para os líderes (Atalanta e Napoli). Para este confronto contra o maior rival, o técnico Marco Baroni não contará com Lazzari e Vecino, machucados. Pedro e Noslin ainda surgem como dúvida segundo a imprensa italiana.

Se este duelo der sequência à tendência recente, pode-se esperar poucos gols. Afinal, nos últimos cinco embates entre os rivais da capital, saíram apenas quatro gols. Foram quatro placares de 1 a 0 (três para a Lazio e um para a Roma), além de um 0 a 0.

Roma x Lazio

19ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 05/01/2025, às 16h45 (de Brasília)

Local: Olímpico, em Roma (ITA)

Roma: Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes e Angeliño; Dybala, Pisilli e Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri

Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Tchaouna, Dele-Bashi e Zaccagni; Taty Castellanos. Técnico: Marco Baroni

Árbitro: Marco Guida (ITA)

Auxiliares: Stefano Alassio (ITA) e Christian Rossi (ITA)

VAR: Paolo Mazzoleni (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.