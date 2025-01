Corinthians x Porto Velho, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h30

O Corinthians estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste sábado (4/1). Atual campeão do torneio, o Timão encara o Gazin Porto Velho, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Maior vencedor do torneio, o Timão quer aumentar a sua galeria de taças, já o clube rondoniense chega com a novidade em seu nome. Os clubes estão no Grupo 27 do torneio, junto com o Santo André e Rio Branco do Acre.

A narração da estreia do campeão Corinthians na Copinha é de Christopher Henrique. Já os comentários ficam com Henrique Neves. As reportagens são de Will Ferreira. Enfim, clique na arte acima, a partir das 21h30 (de Brasília) e não perca nada deste duelo do Timão com o Porto Velho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.