Ex-Fluminense marca e evita derrota do Brighton para o Arsenal

Brighton e Arsenal fizeram um jogo muito bom neste sábado, 4/1, 20ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, no Falmer Stadium, o Brighton viu o rival ter maior posse (54%), mas foi perigoso, finalizou muito (11 a 8) e teve atitude. O time saiu atrás, com um golaço de Nwaneri no primeiro tempo. Mas, na etapa final, buscou o justo empate com o brasileiro João Pedro, de pênalti. E, por muito pouco, não virou. No fim, 1 a 1.

O Arsenal, assim, chega aos 40 pontos, em segundo lugar. Mas o Nottingham Forest, que tem 37 pontos, ainda jogará na rodada e pode alcançá-lo. O bom time do Brighton é o décimo colocado, com 28 pontos.

Arsenal na frente com belo gol

O Arsenal começou melhor, aproveitando um certo nervosismo do Brighton, que demorou a encontrar seu jogo. Gabriel Jesus, mais uma vez tocando bem, recebeu boas bolas, mas não conseguiu sair da marcação. Ainda assim, os Gunners saíram na frente quando Nwaneri recebeu de Merino um passe em profundidade, partiu para a área, saiu da marcação de Estupiñán e chutou para fazer um belo gol. O gol acordou o Brighton, que se lançou ao ataque e teve a chance de empatar com Adingra.

João Pedro empata para o Brighton

Mas, se o gol não veio no primeiro tempo, ele saiu na etapa final. Aos 16 minutos, João Pedro recebeu na área. Mas Saliba, ao tentar cortar de cabeça, acertou a cabeça do brasileiro. Mesmo assim, João Pedro cobrou o pênalti e deixou tudo igual. Daí até o fim do jogo, apesar da velocidade e da bola rondando a área, o Arsenal foi menos intenso, e o Brighton não virou por milagre. Mitoma fez ótima jogada e chutou; a bola iria sair, mas Mitoma estava na jogada e se jogou na bola, quase na linha. Não conseguiu por décimos de segundo.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Bournemouth 1×0 Everton

Aston Villa 2×1 Leicester

Crystal Palace 1×1 Chelsea

Southampton 0x5 Brentford

Manchester City 4×1 West Ham

Brighton 1×1 Arsenal

Domingo (5/1)

Fulham x Ipswich – 11h

Liverpool x Manchester United – 13h30

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton x Notthingham Forest – 17h

