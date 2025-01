PSG x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de gigantes do futebol francês valendo título. Neste domingo (5), PSG e Monaco se enfrentam às 13h30 (de Brasília), no Estádio 974, em Doha, no Qatar, pela decisão da Supercopa da França. O clássico coloca frente a frente o atual campeão da Ligue 1, diante do vencedor da Copa da França na última temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

LEIA MAIS: Vini Jr, expulso em Mestalla, poderá jogar na Copa do Rei

Como chega o PSG

Atual campeão da Ligue 1, o PSG chega como favorito para conquistar mais um título nacional neste domingo. Isto porque, mais uma vez, o clube de Paris lidera o Campeonato Francês de forma isolada e vem de uma vitória por 4 a 2 diante do próprio Monaco. Mas, o time comandado pelo técnico Luis Enrique vem de um empate por 1 a 1 contra o Lens, pela Copa da França, no compromisso mais recente da equipe.

Entretanto, o PSG chega para a decisão com desfalques importantes no time. O principal deles segue sendo o goleiro Donnarumma, que sofreu uma forte pancada no rosto e ainda se recupera. Além disso, Rémy Labeau, Jonathan Gradit, Nampalys Mendy, Cabot e Ruben Aguilar completam a lista de baixas no PSG.

Por fim, o lateral-esquerdo Nuno Mendes aparece como dúvida.

Como chega o Monaco

Por outro lado, o Monaco, atual campeão da Copa da França, é o terceiro colocado no Campeonato Francês 2024/25 e precisa se recuperar de uma derrota para o próprio PSG em seu compromisso mais recente na liga nacional.

Além disso, o técnico Adi Hutter também enfrenta uma série de desfalques na equipe. Isto porque Zakaria, Marissa, Balogun, Majecki, Diatta e Diop, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo deste domingo.

PSG x Monaco

Final da Supercopa da França 2024/25

Data e horário: domingo, 05/01/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Estádio 974, em Doha, no Qatar.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e João Neves; Zaire-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz; Dembélé, Doue e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Monaco: Philipp Kohn; Jordan Teze, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Vanderson; Soungoutou Magassa e Lamine Camara; Maghnes Akilouche, Ben Seghir e Golovin; Breel Embolo. Técnico: Adi Hutter.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.