Daniel Fuzato chega ao RJ e já fala como goleiro do Vasco

Um dos reforços contratados pelo Vasco para 2025, o goleiro Daniel Fuzato desembarcou no Rio de Janeiro na tarde deste sábado (4). O arqueiro, ainda não anunciado pelo Gigante da Colina, chega sem custos proveniente do Eibar-ESP e será reserva de Léo Jardim. O Vasco terá direito a 75% dos direitos, enquanto o time espanhol segue com 25%.

No desembarque no aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão), o jogador de 27 anos falou, então, pela primeira vez como jogador cruz-maltino. Aos repórteres presentes, Fuzato não escondeu a felicidade em voltar para seu país, lembrando que “pulou esta etapa”, já que saiu muito cedo do Brasil.

“Estou muito feliz. Acho que é um momento importante para mim e para a minha família também. Agradecer ao Vasco por abrir as portas. Acho que foi o momento certo para voltar para o Brasil. Como eu tinha falado antes, tinha pulado essa etapa, de ter saído muito cedo. Então estou muito feliz de estar retornando”, disse em sua chegada ao aeroporto.

Depois, ele revelou que não pensou duas vezes quando recebeu o convite do Vasco. Para o goleiro, é um passo importante em sua carreira.

“Acho que foi o que falou mais alto (voltar ao Brasil). Quando a gente soube do interesse do Vasco, a gente não podia deixar passar. Acho que é um passo importante na minha carreira. Vai ser importante também estar perto da minha família neste momento”, afirmou.

Sombra de Léo Jardim no gol do Vasco

O goleiro chega para ser reserva de Léo Jardim. Perguntado se já conversou com o arqueiro titular do Vasco, Fuzato revelou ser fã do camisa 1. Sem entrar no mérito de brigar por vaga, porém, ele afirmou que o “Vasco ganha” com a disputa sadia entre ambos.

“Acompanho o trabalho do Léo (Jardim) há muito tempo já, acho que há mais de três anos. Mas conheço o goleiro que é. Me parece ser uma pessoa de nível altíssimo. E estou muito feliz de poder fazer parte do dia a dia com ele. Acho que quem ganha é o Vasco. A gente está ali para ajudar. Estou ansioso para poder trabalhar ao lado dele”, revelou.

Fuzato também respondeu sobre o mercado brasileiro, que passa a buscar contratações de jogadores que atuam na Europa. Ele falou, então, que o mercado europeu está sempre observando os jogadores do país pentacampeão do mundo.

“O futebol brasileiro tem suas características, tem o potencial. O mercado europeu olha muito para o Brasil, isso sempre vai acontecer. Estou muito feliz de retornar, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um dos mais disputados do mundo. Pela quantidade e qualidade dos jogos. Mas espero fazer um bom Campeonato”, finalizou.





