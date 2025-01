Toni Fernández estreia pelo Barcelona e faz história aos 16 anos

Com apenas 16 anos e 173 dias, Toni Fernández tornou-se o segundo jogador mais jovem a estrear oficialmente pelo Barcelona, ficando atrás apenas de Lamine Yamal, que entrou em campo aos 15 anos e 291 dias. A estreia aconteceu neste sábado (4), na vitória por 4 a 0 sobre o Barbastro, onde o jovem entrou aos 36 minutos do segundo tempo, na vaga de Pablo Torre, e atuou como ponta-direita, deixando boas impressões com sua habilidade.

A oportunidade veio após Toni ser convocado para diversos jogos importantes. Isto porque o jovem esteve entre os relacionados nos duelos contra Villarreal, Getafe e Osasuna, além das partidas da Champions contra Monaco e Young Boys. Apesar de não ter entrado em campo, o técnico Hansi Flick já havia identificado seu potencial durante a pré-temporada nos Estados Unidos. Na ocasião, o jovem participou de partidas contra Manchester City, Milan e Monaco.

Toni Fernández tem três gols em cinco jogos pelo Barcelona B nesta temporada. Além disso, o jovem tem grandes chances de viajar com o time principal à Arábia Saudita para a disputa da Supercopa da Espanha, já que Dani Olmo e Pau Víctor não estão inscritos.

