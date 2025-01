Palmeiras anuncia renovação de quatro atletas do futebol feminino

O Palmeiras anunciou, na tarde deste sábado (4), a extensão de contrato de quatro atletas do futebol feminino. São elas: Fe Palermo, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana. As jogadoras assinaram por mais uma temporada com o Alviverde.

Em 2024, as defensoras conquistaram o Campeonato Paulista com o Verdão, com direito à vitória sobre o rival Corinthians, nos pênaltis, na grande final. Agora, podem levantar mais taças com o clube em 2025.

A zagueira Fe Palermo chegou ao Palmeiras na última temporada e, desde então, atuou em 20 jogos e marcou um gol. A atleta conquistou o título da Copa América com a Seleção Brasileira em 2022. Já Poliana, capitã da equipe, vai completar seu terceiro ano no Porco e, portanto, fez parte da campanha do título da Copa Libertadores em 2022.

Com várias convocações para a Seleção de base, Pati Maldaner é um dos destaques de sua geração. Conquistou o Sul-Americano Sub-20 com o Brasil em 2022. Por fim, Giovanna Campiolo também seguirá no clube, porém a zagueira ainda está em recuperação de uma lesão no joelho. A multicampeã conquistou 14 títulos nos últimas sete anos de sua carreira.

