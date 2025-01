Palmeiras faz homenagens para Menino, mas Dudu é esquecido; entenda motivos

O Palmeiras homenageou o volante Gabriel Menino, que deixou o clube após cinco anos e atuará pelo Atlético-MG em 2025. O jogador recebeu elogios da presidente Leila Pereira, que lhe entregou uma placa em reconhecimento à sua trajetória no Alviverde, onde foi formado.

Gabriel Menino, aliás, sai do Palmeiras como parte da negociação que trouxe Paulinho, do clube mineiro, para o Verdão. Outro volante envolvido no negócio é Patrick. Já o atacante chega ao Alviverde para brigar pela titularidade no time sob comando de Abel Ferreira.

Durante sua passagem pelo Palmeiras, Gabriel Menino disputou 245 jogos e marcou 18 gols. Ele conquistou os Campeonatos Paulistas de 2020, 2022, 2023 e 2024, as Libertadores de 2020 e 2021, os Brasileirões de 2022 e 2023, além da Copa do Brasil de 2020.

“O Gabriel Menino ajudou o Palmeiras em diversas conquistas e, por isso, fiz questão de estar presente neste momento especial. Não é uma despedida, é um até logo”, declarou Leila Pereira.

“Desejo todo o sucesso do mundo a você, Gabriel! O seu sucesso é o nosso sucesso, afinal, você nunca deixará de ser uma Cria da Academia. Você está saindo do Palmeiras com as portas abertas e, quem sai assim, um dia volta”, completou a presidente.

Entenda o motivo que Dudu não recebeu homenagens do Palmeiras

Por outro lado, o ídolo Dudu não recebeu homenagens do Palmeiras. Ele deixou o clube após uma relação conturbada com Leila Pereira, o que também levou ao cancelamento de eventos planejados pela Mancha Verde.

