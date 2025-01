Atual campeão, Corinthians vence o Porto Velho na estreia da Copinha

Atual campeão da Copinha São Paulo de Juniores, o Corinthians estreou neste sábado (04) e não deu a menor chance ao Porto Velho. Com a vitória de 3 a 0, a equipe conquistou os primeiros três pontos no Grupo 27, situado na cidade de Santo André.

Logo aos 3 minutos da etapa inicial, o volante Bahia abriu o placar. Em seguida, Araújo, que havia entrado dois minutos antes, desviou de calcanhar na primeira trave e encobriu Emanuel, ampliando a vantagem para 2 a 0. Para fechar o marcador, Juninho fez seu gol logo após tocar na bola pela primeira vez. Pelegrin, que também acabara de entrar, acionou Gabriel Caipira pela direita. O cruzamento encontrou Juninho na segunda trave, que balançou as redes do Porto Velho. O time adversário ainda teve uma grande chance com o placar em 1 a 0, mas Kauê impediu o gol.

Desse modo, com a vitória, o Corinthians chegou a três pontos, mesma pontuação do Santo André, que venceu o Rio Branco, do Acre, também neste sábado. Todos os confrontos do grupo serão realizados no Estádio Bruno José Daniel.

Próxima rodada para o Corinthians

Na próxima rodada, o Corinthians, maior campeão da Copinha com 11 conquistas, sob o comando de Orlando Ribeiro, enfrentará o Rio Branco, do Acre, no dia 7 de janeiro, às 17h (de Brasília). Os dois melhores de cada grupo avançam de fase.

