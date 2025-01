Santos tem acordo com meia-atacante inglês Josh Windass

O Santos já tem um acordo para contratar o meia-atacante Josh Windass, de 30 anos, do Sheffield Wednesday, da Inglaterra. Para anunciar o reforço oficialmente, o Peixe aguarda a liberação do clube inglês para conseguir trazer o atleta para o Brasil. Os vencimentos e tempo de contratos já estão O,K. A informação do interesse alvinegro no jogador europeu foi publicada inicialmente pelo portal “Talk Sport”.

Josh Windass foi uma indicação do técnico Pedro Caixinha, com quem trabalhou no Rangers, da Escócia, em 2017. O Santos viu o jogador como uma boa opção para reforçar seu elenco sem gastar muito, já que os vencimentos do atleta não é muito alto. Além disso, o jogador agrada por sua polivalência, já que pode atuar como meia central ou ofensivo e segundo atacante.

O Peixe quer a liberação do atleta para assinar com ele um vínculo definitivo para a temporada. Assim, depende muito se o jogador vai conseguir encerrar seu contrato antecipadamente com o do Sheffield Wednesday.

Aliás, o Santos espera que Josh Windass seja seu quinto reforço para 2025. Afinal, até aqui, o Peixe já se acertou com o zagueiro Luisão, do Novorizontino, que já treina com o grupo no CT Rei Pelé. O clube também negocia um pacotão de atletas com o Botafogo pela venda de Jair. Os atletas seriam Tiquinho Soares, Danilo Barbosa e mais um zagueiro. Por fim, o Alvinegro Praiano tem a compra de Thaciano encaminhada junto ao Bahia.

