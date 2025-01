No finzinho, Fulham arranca empate com o Ipswich

O Fulham, neste domingo, 5/1, em casa, no Craven Cottage, enfrentou o Ipswich pelo Campeonato Inglês. Em jogo válido pela 20ª rodada, ficou duas vezes atrás do placar, mas arrancou o empate de 2 a 2. Szmodics e Delap (de pênalti) fizeram os gols dos visitantes. Raúl Jiménez marcou dois gols de pênalti para os donos da casa. O Fulham começou com os brasileiros Andreas Pereira (que interessa ao Palmeiras) e Rodrigo Muniz no banco, com a dupla entrando na etapa final.

Com mais este ponto, o Fulham vai aos 30 e sustenta o nono lugar. O Ipswich, que sairia da zona de rebaixamento em caso de vitória, permanece no Z3, com os mesmos 16 pontos do Wolverhampton (o primeiro fora), mas com menos vitórias.

Ipswich surpreende o Fulham

O Fulham dominou totalmente o primeiro tempo, com muita posse de bola (71%) e muito mais finalizações (8 a 3). Mas a verdade é que, tirando uma cabeçada defendida com grande qualidade por Walton, o time da casa não conseguiu sequer acertar o alvo. Já o Ipswich foi bem mais feliz. Na única bola na direção certa, fez o gol. Após cruzamento de Broadhead pela esquerda, o zagueiro Robinson tentou cortar e acertou o travessão, quase fazendo gol contra. Mas o zagueiro Bassey errou ao rechaçar a bola e a deixou sob medida para o chute de Szmodics. O placar foi 1 a 0 para os visitantes no primeiro tempo.

No segundo tempo, realizado debaixo de chuva boa parte da etapa, o Fulham foi superior. Quase levou o segundo gol em um chute de Broadhead, que o goleiro Leno defendeu com grande habilidade. Mas, já com os brasileiros Muniz e Andreas Pereira em campo, o Fulham conseguiu o empate aos 23 minutos, quando Wilson sofreu pênalti de Morsy. Jiménez cobrou o pênalti e deixou tudo igual. Contudo, aos 26 minutos, o Ipswich voltou a marcar. Delap converteu um pênalti e recolocou os visitantes na frente.

Londrinos empatam no fim

Aos 43 minutos, dois lances de grande emoção. Primeiramente, o Ipswich avançou pela esquerda e, após troca de passes, Jack Clarke acertou a trave de Leno, quase fazendo o terceiro gol do Ipswich. Mas, no contragolpe, Jiménez, na área, foi derrubado por Davis. Jiménez cobrou bem e garantiu o 2 a 2. Mas o Fulham buscou o terceiro gol e teve pelo menos três oportunidades nos acréscimoss. Mas ficou mesmo no seu nono empate nesta Premier League.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Manchester City 4×1 West Ham

Bournemouth 1×0 Everton

Aston Villa 2×1 Leicester

Crystal Palace 1×1 Chelsea

Southampton 0x5 Brentford

Brighton 1×1 Arsenal

Domingo (5/1)

Fulham 2×2 Ipswich

Liverpool x Manchester United – 13h30

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton x Notthingham Forest – 17h

