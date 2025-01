Veja os prós e contras para o Grêmio fechar com o sueco Niclas Eliasson

Novo interesse do Grêmio, o atacante sueco Niclas Eliasson, de 29 anos, tem o aval do novo técnico Gustavo Quinteros. Mas há empecilhos para a sua negociação. Na primeira conversa do clube com o dono da SAF do AEK da Grécia, seu atual clube, os gaúchos queriam um empréstimo. E, caso o jogador atingisse metas, comprá-lo em definitivo por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). Mas os gregos querem começar a conversar se a proposta for de 6 milhões de euros (R$ 38 milhões). Além disso, o dono da SAF, Marios Iliopoulos, teme que sofra muitas críticas caso negocie o principal jogador do time.

Mas há um ponto a favor para o Grêmio. Em conversa com a Rádio Gaúcha, o empresário do jogador, Antoni Alexandriakis, que é brasileiro, disse que Eliasson tem muito carinho pelo Brasil, país onde sua mãe nasceu.

Eliasson é muito brasileiro, tem passaporte brasileiro e tem interesse de atuar no Brasil. O Grêmio seria o clube ideal, pois ele jogaria ao lado de Braithwaite, formando uma dupla ofensiva.

Raio X de Niclas Eliasson, que interessa ao Grêmio

O atacante Niclas Eliasson tem 29 anos e joga como ala pela esquerda. É sueco, mas sua mãe é brasileira, e ele tem dupla nacionalidade, além de falar bem o português. Começou a carreira no Falkenbergs e, depois de passar por alguns clubes suecos, defendeu Bristol (ING) e Nîmes (FRA) até chegar ao AEK em 2022, onde se tornou um dos grandes ídolos da equipe. Em 2020, chegou finalmente à seleção da Suécia.

João Lucas deve assinar nos próximos dias, e não será surpresa que ele seja apresentado no dia 8, quando os gremistas se apresentam para iniciar a temporada. Já o caso de Kuscevic está um pouco mais complicado, mas tudo indica que o final será feliz até o fim da semana, já que o jogador deve ser anunciado.

