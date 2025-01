Sport fica próximo de contratar atacante português

O Sport está próximo de anunciar um reforço internacional para o seu elenco. O atacante português Gonçalo Paciência, de 30 anos, deve chegar ao Recife nos próximos dias e vestir a camisa rubro-negra. O clube trabalha com o jogador para fechar os últimos detalhes do contrato e realizar o anúncio.

Atualmente, o atacante joga no Sanfrecce Hiroshima, do futebol japonês, onde atuou em 13 partidas e marcou quatro gols. Paciência tem passagens por Porto e Rio Ave, em Portugal, além de Celta de Vigo, Olympiakos, Schalke 04, Bochum e Eintracht Frankfurt, no futebol europeu. O jogador disputou as Olimpíadas de 2016 pela Seleção Portuguesa, com três gols anotados no torneio.

Paciência chega para cobrir uma lacuna no elenco do Sport. Como Zé Roberto só volta aos gramados no segundo semestre de 2025, por conta de uma lesão nos ligamentos do joelho, o Leão conta apenas com Gustavo Coutinho como opção para o ataque.

