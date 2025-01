Flamengo vence Maricá em jogo-treino no Ninho do Urubu

O Flamengo deu seguimento na preparação para o Carioca com um jogo-treino neste domingo (5), no Ninho do Urubu, contra o Maricá FC. A equipe comandada por Cleber dos Santos venceu por 1 a 0 com gol de Daniel Sales. O treinador rodou o elenco e utilizou todos os jogadores na atividade que foi divida em três partes.

A equipe iniciou a partida com: Dyogo Alves, Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Felipe Teresa e Guilherme. Depois disso, Cleber dos Santos rodou bastante o elenco para fazer testes. A atividade, aliás, foi dividida em três tempos.

O Maricá alcançou a elite do Carioca na última temporada. Além disso, Reinaldo, ex-atacante que vestiu a camisa rubro-negra de 1999 a 2001, comanda o time. Aliás, é a primeira vez que o time fundado em 2017 vai jogar na principal divisão do futebol do Rio de Janeiro.

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será no dia 12/01, contra o Boavista, em Aracaju. Por sua vez, o elenco profissional estará em pré-temporada nos Estados Unidos. O time de Filipe Luís se reapresenta na tarde de quarta-feira, dia 8 de janeiro.

