Milan tem interesse no atacante Dani Olmo, do Barcelona

Com a chegada do técnico Sérgio Conceição ao Milan, os Rossoneri estão de olho na janela de transferências e já definiram nomes para o ataque. Um deles é Dani Olmo, que está no Barcelona, mas não pode atuar pela questão do fair play financeiro. No entanto, o interesse do clube italiano pode permitir que o jogador possa atuar no time espanhol.

De acordo com “Mundo Deportivo”, o Barcelona está ciente do interesse do time em Dani Olmo neste mercado de inverno. No entanto, os italianos do Corriere della Sera informam que esse interesse poderia acontecer nos seguintes moldes: um contrato de seis meses, que permitiria a Olmo não ficar parado até ao fim da época, altura em que estaria livre para voltar ao Barcelona, assumindo que uma nova inscrição na La Liga não fosse um problema.

A vontade de Dani Olmo é esperar que Barça faça sua inscrição na LaLiga, que negou no último sábado (4) a inscrição do atacante e Pau Vítor. O Barcelona tenta outras alternativas para tentar inscrever o atleta. Se o jogador não conseguir a permissão, o clube só terá o Tribunal Contencioso Administrativo como último recurso.

Olmo foi a grande contratação do Barcelona para a atual temporada. O clube pagou 60 milhões de euros (R$ 383 milhões) ao RB Leipzig para repatriar o atacante da seleção da espanha e que defendeu o clube catalão na base. Apesar do dinheiro, o atacante é uma decepção, pois atuou em apenas 11 jogos e marcou cinco gols.

