America-RJ denuncia caso de racismo em jogo da Copinha

Uma fato lamentável marcou a primeira rodada da Copinha. O America-RJ denunciou um caso de racismo na sua partida de estreia do torneio, contra a Itapirense, na qual os rubros venceram por 2 a 1.

Um atleta do clube relatou ter sido ofendido durante a partida. Após a denúncia, o diretor do jogo levou o caso à Polícia Militar. A organização da Copinha informou que levará o caso para a Justiça Desportiva e acompanhará o processo para que aplique as punições de forma rigorosa.

Nas redes redes sociais, o America divulgou uma nota lamentando o fato. O clube reiterou que o racismo não possui lugar no esporte e repudia qualquer ato discriminatória. Por fim, os rubros se comprometem a lutar para fazer do esporte um lugar mais justo.

Já a Itapirense, por meio das suas redes sociais, informou que analisou as imagens e não encontro qualquer ocasião de racismo. O clube paulista exige que apurem os fatos por conta da gravidade da denúncia e se solidarizou com seu atleta envolvido.

Estamos profundamente consternados com o episódio de racismo ocorrido contra um atleta do America durante a nossa estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O racismo não tem lugar no esporte nem em nossa sociedade. Repudiamos veementemente qualquer ato discriminatório. pic.twitter.com/IreIciP0J6 — America Football Club (@AmericaRJ) January 5, 2025

