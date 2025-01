Alvo do Flamengo, Juninho encaminha acerto com Sevilla

O atacante Juninho, atualmente no Qarabag, do Azerbaijão, está perto de defender o Sevilla, da Espanha. Assim, ele rejeitou uma proposta do Flamengo e vai pagar cerca de R$ 6 milhões do próprio bolso para atuar no futebol espanhol. A informação inicial foi do jornalista Fabrizio Romano.

A oferta do Flamengo, em valores, era maior que a do Sevilla, com os salários sendo praticamente o dobro do oferecido pelos espanhóis, mas o jogador de 28 anos optou por permanecer na Europa. Do outro lado, o Sevilla ofereceu os mesmos cinco milhões de euros pela contratação do jogador, mais uma cláusula de venda de 20% em uma futura venda.

Com início da carreira no Athletico, Juninho passou por várias equipes brasileiras antes de partir para a Europa. Ele passou por Brasil de Pelotas, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, até que em 2020, acabou transferido por empréstimo ao Estoril de Portugal. Depois disso, o atacante ainda passou pelo Chaves. Em 2023, o Qarabag o comprou por 450 mil euros (quase R$ 3 milhões).

Juninho tem contrato com o Qarabag até junho de 2026. Nesta temporada, o brasileiro marcou disputou 25 jogos e marcou 11 gols.

