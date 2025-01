Liverpool e Manchester United empatam em jogo sensacional

Liverpool e Manchester United fizeram, principalmente no segundo tempo, emocionante clássico neste domingo, 5/1, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Atuando em casa, no Estádio Anfield, o Liverpool teve maior intensidade, com 54% de posse e 17 a 12 nas finalizações. Mas o United, depois de um início irregular, conseguiu equilibrar e saiu na frente com um gol no início do segundo tempo com o argentino Lisandro Martínez. Mas o time da casa virou com o holandês Gakpo e Salah (de pênalti). Contudo, Diallo marcou e colocou o placar final em 2 a 2. Com o empate, o Liverpool segue com folga na liderança, com 46 pontos (e menos um jogo), contra 40 do Arsenal. Entretanto, o United segue lá atrás, com 23 pontos, em modestíssimo 13º lugar.

O jogo correu o risco de não ser realizado. Afinal, durante todo o dia nevou muito em Liverpool, o que fez com que aviões e trens tivessem horários cancelados. Porém, durante a tarde, a neve parou e o jogo foi confirmado. Mesmo assim, ocorreu sob forte frio e muita chuva, mas com a lotação de Anfield esgotada para este que é o maior clássico do futebol inglês.

Liverpool pressiona

O Liverpool começou com forte pressão sobre o maior rival, rondando a área do Manchester e perdendo duas grandes chances: um chute de Gakpo que passou raspando e uma bomba de MacAllister em passe de Salah, que o goleiro Onana defendeu com excelente atuação. Já o United, depois de conseguir equilibrar as ações após os 25 minutos, teve a melhor oportunidade aos 42, quando Højlund recebeu um lançamento em profundidade, entrou livre pela esquerda, mas chutou em cima do goleiro brasileiro Alisson, que fez o abafa.

United na frente

Aos seis minutos, o Manchester United conseguiu o seu gol com o zagueiro Lisandro Martínez. O zagueiro argentino se antecipou a um passe de Alexander-Arnold, roubando a bola na intermediária de ataque, tocou para Bruno Fernandes, que lançou Lisandro nas costas de Arnold. Este finalizou fortemente. A bola bateu no travessão e entrou, sem chance para Alisson.

Virada dos Reds

Só que, aos 14, Gakpo empatou para o Liverpool. Mac Allister apareceu pela esquerda e tocou na medida para Gakpo. O holandês ajeitou, cortou para o meio e fuzilou para deixar tudo igual. E a virada não demorou. Aos 23, após um cruzamento, De Ligt viu a bola bater em seu braço, que estava aberto. O juiz inicialmente não marcou o pênalti, mas o VAR o chamou e, diante da clareza da situação, assinalou a penalidade. Salah cobrou, virou o jogo e fez seu 18º gol com a camisa do Liverpool na Premier League (é o artilheiro da competição).

Tudo igual

Vitória parecia assegurada para o Liverpool. Parecia? Aos 35, Garnacho recebeu de Bruno Fernandes pela esquerda e, aproveitando mais uma falha de cobertura de Alexander-Arnold (irrecinhecível) cruzou rasteiro. Parecia que o corte seria fácil para a defesa do Liverpool, mas pegou toda a zaga no contrapé. Diallo, bem colocado, chutou para deixar tudo igual. No fim,o Liverpool teve três chances em chutes de Jota e de Bradley e em cabeçada de Van Dijk. Em todas, o goleiro Onana defendeu. E no último ataque, o United teve a vitória nos pés. Recebeu livre na marca do pênalti. Mas isolou e perdeu o gol mais feito do clássico. Enfim, 2 a 2 no placar.

Jogos da 20ª rodada do Inglês

Sábado (4/1)

Tottenham 1×2 Newcastle

Manchester City 4×1 West Ham

Bournemouth 1×0 Everton

Aston Villa 2×1 Leicester

Crystal Palace 1×1 Chelsea

Southampton 0x5 Brentford

Brighton 1×1 Arsenal

Domingo (5/1)

Fulham 2×2 Ipswich

Liverpool 2×2 Manchester United

Seginda-feira (6/1)

Wolverhampton x Notthingham Forest – 17h

