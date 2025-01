PSG é campeão Supercopa da França pela 4ª vez seguida

O PSG é o campeão da Supercopa da França. Neste domingo, 5/1, no Estádio 974, em Doha, no Catar, conquistou o quarto título consecutivo da competição e o 13º na história ao bater o Monaco por 1 a 0, gol de Dembélé, já nos acréscimos.

O jogo teve uma curiosidade. Apesar da posse de bola do PSG ter sido de 60% contra 40% do Monaco, o Paris finalizou muito mais. Foram incríveis 28 chutes, contra 12 dos monegascos. O PSG pressionou o tempo inteiro com Dembélé, Douré e Vitinha, e muitas finalizações, mas sem conseguir chegar ao gol diante de um rival bem fechado. E, de tanto tentar, quando ninguém mais esperava um gol no tempo normal, ele veio, para alegria do PSG.

No primeiro tempo, o Monaco se fechou e levou pressão. O PSG perdeu chances incríveis e, na melhor delas, Douré mandou no travessão. Veio a etapa final e os monegascos voltaram com mais intensidade ofensiva. Mas o PSG foi bem mais perigoso. E, quando tudo indicava empate em 0 a 0 no tempo normal, veio o gol. Aos 48, Fabian Ruiz partiu pela esquerda e cruzou. A bola passou e ficou com Dembélé, com o gol vazio. Ele tocou para a rede e comemorou mais um título.

