Atlético-MG divulga programação para janeiro de 2025

O Atlético-MG divulgou a programação do clube para o início da temporada, com todos os compromissos do mês de janeiro listados. Com o vice da Copa do Brasil e Libertadores em 2024, o Galo não se classificou para disputar a “Glória Eterna” em 2025. Portanto, disputará o Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil na temporada.

Assim, o início da pré-temporada do time mineiro será no dia 9 de janeiro, com a reapresentação do elenco na Cidade do Galo. O primeiro dia será de testes físicos, avaliações e exames médicos. Até a data da viagem para os Estados Unidos, no dia 15, os jogadores seguirão treinando no CT. No dia 13, acontecerá a apresentação do técnico Cuca.

Nos EUA, o Atlético participará do FC Series 2025, onde disputará amistosos contra o Cruzeiro e o Orlando City. Os confrontos acontecerão no Inter&Co Stadium, em Orlando, na Flórida. Após os desafios, retorna para o Brasil no dia 26 de janeiro.

Apesar do retorno no dia 26, o Campeonato Mineiro se inicia para a equipe já no dia 19. Porém, para as primeiras três rodadas, o atual campeão jogará com uma equipe formada por jogadores que seguirão em Belo Horizonte enquanto parte do elenco viaja para a América do Norte.

Confira a programação de janeiro do Atlético-MG

8/1 (quarta-feira): Bruno Muzzi recebe a imprensa na Sede

9/1 (quinta-feira): Início da pré-temporada no CT

13/1 (segunda-feira): Treino aberto para a imprensa e apresentação do técnico Cuca

15/1 (quarta-feira): Viagem aos EUA

18/1 (sábado), às 17h (horário de Brasília): Atlético x Cruzeiro – Inter&Co Stadium

25/1 (sábado), às 17h (horário de Brasília): Orlando City x Atlético– Inter&Co Stadium

26/1 (domingo): Retorno a Belo Horizonte

Campeonato Mineiro

19/1 (domingo), às 16h – Aymorés x Atlético– Mário Helênio (Juiz de Fora)

22/1 (quarta), às 20h – Atlético x Democrata GV – Belo Horizonte

25/1 (sábado), às 17h – Pouso Alegre x Atlético– Manduzão (Pouso Alegre)

29/1 (quarta), às 20h – Atlético x América-MG – Belo Horizonte

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.