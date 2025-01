Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Fã do futebol italiano, fique ligado! Pois está chegando a hora da grande decisão da Supercopa da Itália entre dois eternos rivais: Inter de Milão e Milan. A final ocorre nesta segunda-feira (6), a partir das 16h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, na Arábia Saudita. A expectativa é enorme para este jogaço.

Afinal, a Inter pode conquistar o tetracampeonato consecutivo e se igualar a Juventus (nove) como o maior campeão da Supercopa. Já o Milan quer voltar a gritar “É campeão”, já que não vence um torneio desde a Serie A 2021/22. Já a última conquista da Supercopa veio em 2016/17 – são sete ao todo. Assim, o time pode encerrar o jejum logo na segunda partida do técnico Sérgio Conceição (ex-jogador da Inter, aliás) e, de quebra, se igualar aos oito troféus da Inter.

Como chega a Inter de Milão

A Inter vem como uma das melhores equipes do mundo no momento. Com grande poderio ofensivo e uma defesa para lá de sólida (cinco jogos sem sofrer um gol sequer), os Nerazzurri chegam como favoritos para a imprensa italiana.

Para este jogo, o treinador Simone Inzaghi não poderá contar com o atacante Marcus Thuram, que se lesionou durante a semifinal contra a Atalanta (vitória por 2 a 0 com show de Dumfries). Assim, Joaquin Correa deve ser o escolhido para fazer dupla com Lautaro Martínez no ataque.

Como chega o Milan

O Milan surpreendeu na estreia do técnico Sérgio Conceição e saiu com uma importante virada para cima da Juventus na semifinal, por 2 a 1. A principal dúvida para o português fica por conta do ponta Rafael Leão. A tendência segundo a imprensa europeia, porém, é que o português não fique apto a tempo para o duelo desta segunda.

Conceição pede, então, inteligência à sua equipe. Afinal, o rival, segundo o próprio, é um time experiente e vitorioso.

“Milan é um grandíssimo clube, acostumado a este tipo de jogos. Mas essa final, após passarmos pela Juventus depois de estar perdendo, fizemos um jogo de muita personalidade no segundo tempo. Vamos tentar jogar de maneira inteligente. Eles têm muita experiência e são vitoriosos. Então precisamos ser muito inteligentes e saber o que fazer em campo” disse o treinador em coletiva prévia à decisão.

Inter de Milão x Milan

Final da Supercopa da Itália 2024/25

Data e horário: segunda-feira, 02/01/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, De Vrij e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Corrêa e Lautaro. Técnico: Simone Inzaghi

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Theo Hernández; Fofana, Bennacer, Pulisic, Reijnders e Jiménez; Morata. Técnico: Sérgio Conceição

Árbitro: Simone Sozza (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Valerio Marini (ITA)

Onde assistir: CazéTV

