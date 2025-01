Victor Luís assina renovação contratual com o Vasco

O lateral-esquerdo Victor Luís acertou renovação contratual com o Vasco. O jogador assinou contrato de dois anos neste domingo (5), faltando apenas a oficialização por parte do Cruz-Maltino.

A informação é do “Atenção, Vascaínos”. Ainda de acordo com o canal, o Vasco pretende formalizar outras renovações neste período de pré-temporada. Léo Jardim, por exemplo, é uma das prioridades da direção.

LEIA MAIS: Daniel Fuzato chega ao RJ e já fala como goleiro do Vasco

Puma Rodríguez e Rayan, outros atletas com vínculo até o fim de 2025, também estão em pauta. A tendência é que o Vasco divulgue as renovações em breve, paralelamente às tratativas por reforços. Até o momento, o clube já acertou quatro contratações (ainda que sem anunciá-las). O goleiro Daniel Fuzato, os zagueiros Lucas Oliveira e Lucas Freitas, além do volante Tchê Tchê.

Victor Luís chegou ao Cruz-Maltino no começo de 2024 proveniente do Coritiba. Ele estava sem clube após seu vínculo com o Coxa Branca se encerrar ao fim de 2023. Ele atuou em 13 partidas, sendo cinco como titular. Numa delas, contra o Fluminense, marcou seu único gol com a Cruz de Malta. Ele também contribuiu com uma assistência em outro jogo em que começou jogando (vs Red Bull Bragantino).

O lateral é reserva de Lucas Piton, titular absoluto na Colina. Ele, porém, está no grupo que já se apresentou aos trabalhos visando as rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O restante do elenco começa a treinar, então, nesta segunda (6), data que Fábio Carille começa sua jornada como comandante da nau vascaína.

