Deportiva Mineira x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Deportiva Mineira e Real Madrid se enfrentam na tarde desta segunda-feira (06), às 15h, horário de Brasília, em partida válida pela terceira da Copa do Rei da Espanha. O jogo acontece no estádio de Cartagonova, em Murcia, e marca a estreia merengue no torneio.

Esse será o primeiro jogo do Real após a vitória contra o Valencia, que ficou marcada pela expulsão de Vini Jr, após agredir o goleiro adversário. Já a Deportiva disputará o seu primeiro jogo em 2025.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo serviço de streaming Disney +.

Como chega a Deportiva Mineira

O clube que disputa a quarta divisão fará o grande jogo de sua temporada. Para chegar nesta fase, a Deportiva eliminou o Tudelano e o Deportivo Alavés. As Águias ocupam a oitava colocação na tabela do campeonato nacional e não atuam desde o dia 21 de dezembro, quando perderam para o Juventud Torremolinos, por 1 a 0.

Como chega o Real Madrid

Para a estreia na Copa do Rei, Carlo Ancelotti pode realizar algumas alterações. Rodrygo não deve começar a partida, para dar lugar a Brahim Díaz. Na frente, o técnico também pode poupar Vini Jr, colocando Arda Guler em sua vaga. Já Endrick pode ganhar uma oportunidade, caso o escolham para jogar no lugar de Mbappé.

DEPORTIVA MINEIRA X REAL MADRID

Data e horário: 6/1/2025, 15H (de Brasília)

Local: Estádio Cartagonova, em Murcia.

DEPORTIVA MINEIRA: Martinez; Mas, Monty, Vera, Heredero; Pujante, Petcoff, Britos, Pipo; Perdomo, Ferron Técnico: José Pérez Veiga.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Jesus Vallejo e Camavinga; Valverde, Ceballos e Modric; Brahim Diaz, Vini Jr. (Arda Guler) e Mbappé (Endrick). Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Javier Alberola Rojas.

Auxiliares: Alfredo Rodríguez Moreno e Jorge Bueno Mateo.

