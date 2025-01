O elenco do Internacional se reapresenta, nesta segunda (06), mas com ausências

Os atleta do grupo principal do Inter dão início a pré-temporada, na tarde desta segunda-feira (06). Já o treinador Roger Machado e sua comissão se apresentam na parte da manhã. A preparação para 2025 vai ocorrer, mais uma vez, no Centro de Treinamento Parque Gigante. Neste primeiro momento, o elenco terá as ausências do lateral-esquerdo Renê e do centroavante Lucas Alario

Isso porque o Colorado não chegou a um acordo nas tratativas pela renovação de contrato com o lateral e o atleta encaminhou sua transferência para o Fluminense. Já o atacante argentino está em negociações avançadas para retornar ao seu país natal, pois as tratativas são para defender o Estudiantes de La Plata. O jogador, aliás, já tem exames médicos programados.

Ainda sem concluir as tratativas para qualificar o seu elenco, o Inter ainda não terá peças novas já na reapresentação do elenco. O clube gaúcho tem como uma das suas prioridades reforçar o seu setor defensivo e enviou uma oferta ao CSKA Moscou pelo zagueiro Willyan Rocha. A proposta foi de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12,7 milhões na cotação atual) em dezembro, mas a sinalização negativa do clube russo apenas ocorreu apenas em janeiro. Contudo, os russos rejeitaram a investida.

Outro foco do Colorado é o meio de campo, especialmente após concretizar a venda de Gabriel Carvalho ao o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, por 16 milhões de dólares fixos (cerca de R$ 99,1 milhões na cotação atual), além de seis milhões de dólares (R$ 37,1 milhões) em metas previstas em contrato. O Internacional já mapeou um possível substituto, a joia colombiana, Nicolás Rodríguez, que defende o Fortaleza C.E.I.F, de Bogotá. A primeira proposta do Colorado foi volta de dois milhões de dólares (pouco mais de R$ 12 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos. Entretanto, a investida foi recusada.

Inter dá passo inicial em preparação para a sua pré-temporada

A comissão técnica do Inter ainda estuda a realização de mais jogos-treinos com o intuito de se preparar para o Campeonato Gaúcho. O único teste do time em caráter amigável até aqui na programação será diante da seleção mexicana, às 21h, no estádio Beira-Rio. Aliás, a estreia da equipe no Estadual será diante do Guarany de Bagé, fora de casa, a princípio no dia 22 de janeiro. Após a arrancada no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024, além da manutenção do técnico Roger Machado no cargo, o Internacional sonha com voos mais altos. A primeira missão será quebrar a hegemonia do Grêmio no Campeonato Gaúcho e acabar com a escrita de nove anos sem vencer o torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.