Grêmio é avassalador e atropela Vitória da Conquista em estreia na Copinha

O Grêmio não tomou conhecimento do Vitória da Conquista em sua estreia pela Copinha, neste domingo (05). Assim, os guris do Imortal tiveram sucesso em manter uma postura ofensiva e venceram por 4 a 0, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela 1ª rodada do torneio.

Com o triunfo, o Tricolor Gaúcho assume a liderança do Grupo 21 devido ao saldo de gols. Afinal, no outro embate o Porto Vitória superou o Atlético Guaratinguetá por 2 a 0.

O Grêmio adotou uma postura bastante intensa na primeira etapa. Os gaúchos buscaram dominaram as ações logo nos primeiros minutos. Aos quatro minutos, o Vitória falhou na saída de bola, Igor serviu Alysson, que invadiu a grande área, driblou o oponente e chutou cruzado para sair na frente do placar. Posteriormente, o Bodinho até cresceu no jogo, mas não conseguiu aproveitar as chances.

Em duas jogadas aéreas com zagueiros, o Imortal construiu a sua vantagem. Aos 20 minutos, o Grêmio marcou o segundo gol, Pedro Gabriel cruzou pelo lado esquerdo de ataque e achou Viery. O zagueiro deslocou o arqueiro adversário com cabeçada no seu contrapé. 13 minutos depois, em uma batida de escanteio para a segunda trava Nathan ganhou no alto e de cabeça o defensor fez o terceiro.

Goleada assegurada no segundo tempo

O Tricolor Gaúcho confirmou a goleada na segunda etapa. O goleiro Ygor fez ótimo lançamento e encontrou Riquelme, que fez jogada até a linha de fundo. Na sequência tocou para trás e Jardiel fechou o placar. No embate, o promissor Gabriel Mec demonstrou seu talento com jogadas individuais. Assim, ele levou perigo ao adversário em duas jogadas, primeiro ao driblar três adversários, finalizou de canhota e carimbou o travessão. Em seguida, ele invadiu a área, chutou na saída do goleiro e a zaga evitou o gol.

Na segunda rodada do torneio, o Grêmio vai enfrentar o Porto Vitória, na próxima quarta-feira (08), às 15h, no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Em contrapartida, o Vitória da Conquista terá o Atlético Guaratinguetá como seu oponente seguinte no mesmo dia e local, mas às 12h45.

Grêmio 4×0 Vitória da Conquista

1ª rodada da Copinha 2025 – Grupo 21

Data: 05/01/2025 (domingo)

Local: Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP)

GRÊMIO: Ygor; Nathan, João Lima, Viery; Igor Serrote, Kaick, Hiago, Pedro Gabriel e Tiago; Alisson e Gabriel Mec. Técnico: Fabiano Daitx.

Vitória da Conquista: Gabriel Bartelli; Jhonata Piu-Piu, Guilherme Lima, Arthur Bahia e Pedro Henrique; Antônio Victor, Clérson e Eliseu; Luiz Kennedy, João Marcos e Pablo Ruan. Técnico: Guilhermino Lima.

Gols: Alysson, 04’ 1ºT (1-0); Viery, 19’ 1ºT (2-0); Natha, 33’ 1ºT (3-0); Jardiel, 20’ 2ºT (4-0)

Árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)

Auxiliares: Leonardo Augusto Villa (SP) e Amanda Matias Masseira (SP)

