Messi falta homenagem realizada na Casa Branca, nos EUA

Um dos 19 nomes indicados por Jon Biden para receber a Medalha Presidencial da Liberdade, maior honra civil dos EUA, Lionel Messi não compareceu a homenagem realizada no sábado (4), na Casa Branca, sede do governo americano. Além disso, o craque argentino também não mandou representantes para o evento.

Dessa forma, a assessoria do jogador informou que Messi não pôde comparecer devido a “conflitos de agenda e compromissos previamente agendados”, de acordo com o jornal “USA Today”. Assim, a assessoria enviou uma carta a Casa Branca explicando a ausência do argentino na cerimônia.

“A Casa Branca informou à Fifa, que informou o clube (Inter Miami) no fim de dezembro que Leo iria receber esse reconhecimento. Leo, através do seu clube, enviou uma carta à Casa Branca se dizendo profundamente honrado em receber este reconhecimento, mas que devido a conflitos de agenda e compromissos previamente agendados ele não poderia comparecer. Ele agradeceu e disse que espera ter a oportunidade de estar presente em um futuro próximo”, diz a nota publicada no jornal “The Mirror”.

Portanto, os outros 18 indicados receberam a honraria das mãos de Joe Biden. Ele deixará o cargo de presidente dos Estados Unidos no dia 20.

Essa é a segunda vez que o futebol tem um representante na história. A primeira foi a americana Megan Rapinoe, campeã mundial com a seleção feminina dos Estados Unidos, que recebeu o prêmio em 2022.

Messi no Inter Miami

O argentino joga no Inter Miami desde julho de 2023. A equipe disputa a MLS, principal liga dos Estados Unidos. Nesta temporada, participou de 25 jogos, marcou 23 gols e deu 13 assistências. Messi é campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina e já foi eleito oito vezes o melhor do mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.