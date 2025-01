Wolverhampton x Nottingham: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta segunda-feira, 6/1, Wolverhampton e Nottingham Forest se enfrentam em jogo que fecha a 20ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo, às 17h (de Brasília), será na casa do Wolves, o Molineux Stadium, e vale muito para as equipes. No caso do time da casa, o triunfo o afastará de vez da zona de rebaixamento. No momento, o Wolverhampton é o 18º, com 16 pontos. Assim,é o primeiro fora do Z3. Mas o primeiro dentro, o Ipswich, tem a mesma pontuação. Já o Nottingham está no outro extremo. Afinal, a grande sensação da temporada tem 37 pontos e, em caso de vitória, vai aos 40, o que o faria dividir com o Arsenal a vice-liderança.

Também é um jogo em que se fala muito português. Os treinadores são lusitanos. No Wolves, Vítor Pereira (ex-Fla e Corinthians) acabou de chegar e está em seu terceiro jogo. Nos dois primeiros, uma vitória e um empate. No Nottingham, Nuno Espírito Santo comanda. E em campo, legiões portuguesa e brasileira. Do lado brazuca: Murilo, Morato e Carlos Miguel (Nottingham) e André, João Gomes e Pedro Henrique (Wolves). Do lado português, Jota (Nottingham) e José Sá, Semedo, Rodrigo Gomes e Gonçalo Guedes (Wolves). Enfim, são 13, somando técnicos, titulares e reservas. Não são mais porque Danilo, ex-Palmeiras e do Nottingham, está machucado e Matheus Cunha, atacante do Wolves, cumpre suspensão.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Wolverhampton

No caso do Wolves, o técnico Vítor Pereira ainda não contará com Matheus Cunha. Afinal,o artilheiro está suspenso. Já André, que sente dores musculares, ainda é dúvida. Mas tudo indica que deverá estar em campo para ajudar o time em mais uma vitória. Vítor Pereira não colocará um time fechado, tanto que apostará em um trio ofensivo, com Hwang, Guedes e Larsen.

Como chega o Nottingham Forest

No Nottingham, apenas notícias boas. O zagueiro brasileiro Murilo se recuperou da lesão na virilha e Ryan Yates volta de suspensão. Com isso, o treinador Nuno Espírito Santo só não conta com os jogadores que já estão fora da temporada há tempos: o volante Danilo e Sangaré. Mas a aposta maior é no artilheiro Chris Wood. O neozelandês vive fase excepcional e, mais uma vez, será o comandante do ataque da equipe.

WOLVERHAMPTON X NOTTINGHAM FOREST

Campeonato Inglês – 20ª rodada

Data e horário: 6/1/2925, 17h (de Brasília)

Local: Milineux Stadium, Wolverhampton (ING)

WOLVERHAMPTON: José Sá; Doherty, Bueno e Dawson; Semedo, André, João Gomes e Ait-Nouri; Hwang, Gonçalo Guedes e Larsen. Técnico: Nuno Espírito Santo

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Neco Williams; Yates e Anderson; Elanga, Gibbs-White, e Hudson-Odoi; Chris Wood, Técnico: Vitor Pereira

Árbitro: Peter Bankes

Auxiliares: Nick Greenhalgh, Akil Howson.

VAR: Alex Chilowicz

