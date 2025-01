Um dos muitos Moleques de Xerém que fazem parte do grupo inicial da pré-temporada do Fluminense, o volante Wallace Davi celebrou o período de treinos no CT Carlos Castilho. Com apenas 17 anos, ele é um dos destaques da geração que conquistou a dobradinha com os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17 em 2024.

Ao site oficial do clube, em publicação deste domingo (5), o jovem revelou estar “realizando um sonho” ao poder treinar com o time que iniciará o Carioca pelo clube em 2025.

“É muito gratificante, estou realizando o meu sonho. De onde eu venho é muito difícil ter essa oportunidade, e graças a Deus eu consegui integrar o grupo que vai começar o Carioca. Vamos trabalhar bastante para dar tudo certo e chegarmos preparados para a estreia”, celebrou.

Ele admitiu o cansaço pelo ritmo dos treinos, mas reconheceu a importância da pré-temporada.

“Foi cansativo, mas estamos acostumados com isso. Acho que (realizar uma pré-temporada) é fundamental para cada jogador, para a evolução dos atletas. E isso ajuda o Fluminense a começar bem o campeonato. Os demais jogadores tiveram muito desgaste no fim do Brasileirão. Representar o Fluminense é algo que a gente sempre sonhou e agora temos a chance de realizar, de chegar no nosso objetivo”, explicou.

Jogador já foi relacionado pelo Fluminense

Davi também salienta sobre rostos conhecidos no grupo. Afinal, mesmo com a pouca idade, ele já treinara com a equipe principal em 2024, sendo relacionado em alguns jogos ao longo do ano. Além disso, alguns de seus companheiros neste período de treinos atuaram juntos com ele na base tricolor.

“Tê-los aqui ajuda muito, dá uma tranquilidade, pois é um ambiente muito bom, que já estou acostumado. Dá para relembrar um pouco tudo o que eu vivi lá em Xerém”, encerrou.

O grupo principal se reapresenta e volta aos trabalhos nesta segunda-feira (6). A equipe, que vem sendo comandada por Marcão, estreia no Campeonato Carioca no próximo domingo (12), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Sampaio Corrêa no estádio de Moça Bonita, em Bangu, pela primeira rodada da competição.

