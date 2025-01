Recém-contratados do Cruzeiro: Dudu reage à publicação de Gabigol

No último sábado (4), o Cruzeiro fez uma grande festa para apresentar os novos reforços para a temporada. No total, seis nomes foram recepcionados no Mineirão, porém o foco principal estava em dois jogadores: Dudu, ex-Palmeiras e Gabigol, ex-Flamengo.

A nova dupla da Raposa, multicampeã nos últimos anos do futebol brasileiro, está gerando grandes expectativas entre a torcida celeste. E parece que, se depender dos atletas, a parceira tem tudo para dar certo. Afinal, Dudu mandou um recado para Gabigol: “Que a gente possa ter sucesso no Maior de Minas!!! Estamos juntos”.

O comentário do ídolo do Palmeiras foi feito em um carrossel no perfil do atacante Gabriel Barbosa, onde duas fotos com os dois jogadores foram publicadas.

Cruzeiro em 2025

Após perder a final da Sul-Americana para o Racing em 2o24, o Cabuloso está caprichando nos reforços em 2025 para seguir em busca de títulos expressivos. Então, para isso, iniciará a pré-temporada disputando o FC Series, em Miami, nos Estados Unidos. A competição terá início no dia 15 de janeiro e também terá as participações de Atlético-MG, Flamengo, São Paulo e Orlando City.

